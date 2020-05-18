وصول 3 رحلات تقل لبنانيين قادمين من لارنكا والرياض وباريس

وصلت 3 رحلات تابعة لشركة ​طيران الشرق الأوسط​ تقل ​لبنان​يين من الخارج الى ​مطار بيروت​، اليوم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من عملية إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج، استنادا إلى خطة ​الحكومة اللبنانية​.

وكانت حطت ظهرا رحلة من ​لارنكا​ على متنها 56 راكبا، تلتها رحلة من ​الرياض​ في ​المملكة العربية السعودية​ عند الثالثة والنصف على متنها 114 راكبا. وعند السادسة، وصلت رحلة من ​باريس​ على متنها 68 راكبا.

ولدى وصول الرحلات، اتبعت الإجراءات والتدابير من قبل الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ والأجهزة المعنية في ​المطار​.

ويشار إلى أن القادمين اليوم أجروا فحوصات PCR قبل توجههم الى لبنان، ومن المقرر وصول 3 رحلات أخرى، مساء، من ​أبو ظبي​، دبي، ولندن.

