القاضي إبراهيم إدعى على مازن حمدان و 4 صيارفة

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي علي أبراهيم على مدير العمليات النقدية في ​مصرف لبنان​ مازن حمدان وأربعة صيارفة بينهم سوري بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة ​الدولة​ المالية وتبييض الأموال، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول بالأنابة في ​بيروت​ شربل أبو سمرا.

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