الداخلية الموريتانية: فرض وضع الكمامات بالأسواق والمساجد بعد تسجيل اصابات بالفيروس

أعلن وزير الداخلية الموريتاني ​محمد سلام​ مرزقو، في حديث صحفي، أن "تسجيل ​حالات​ إصابة جديدة بالفيروس جعل السلطات تقرر فرض وضع الكمامات في الأسواق والمساجد، وتلغي مجددا صلاة الجمعة، وتمنع من هم دون الـ 12 عاما من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظا على ​سلامة​ المجتمع"، مشيراً الى ان "هذا القرار جاء بعد تسجيل 22 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين منذ منتصف اذار الماضي إلى 62 مصابا، شفي منهم 6 وتوفي 4 مصابين".

هذا وقررت اللجنة الوزارية تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط حيث ستسهر ​وزارة الدفاع​ و​وزارة الداخلية​، على المنع التام لأي تحرك للأفراد من وإلى نواكشوط بهدف التحكم في الحالة الوبائية.