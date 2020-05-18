الداخلية الموريتانية: فرض وضع الكمامات بالأسواق والمساجد بعد تسجيل اصابات بالفيروس

أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سلام مرزقو، في حديث صحفي، أن "تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس جعل السلطات تقرر فرض وضع الكمامات في الأسواق والمساجد، وتلغي مجددا صلاة الجمعة، وتمنع من هم دون الـ 12 عاما من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظا على سلامة المجتمع"، مشيراً الى ان "هذا القرار جاء بعد تسجيل 22 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين منذ منتصف اذار الماضي إلى 62 مصابا، شفي منهم 6 وتوفي 4 مصابين".
هذا وقررت اللجنة الوزارية تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط حيث ستسهر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، على المنع التام لأي تحرك للأفراد من وإلى نواكشوط بهدف التحكم في الحالة الوبائية.
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