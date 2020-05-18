تسجيل 131 وفاة بفرنسا بكورونا بتراجع ملحوظ لمعدل الوفيات اليومي

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الصحة في فرنسا، عن أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 131 حالة وبلغت 28239، بينهم 17589 توفوا في المستشفيات و10650 في دور المسنين. ويمثل هذا الرقم تراجعا كبيرا للوفيات اليومية بالفيروس، مقارنة مع إحصائية اليوم السابقة.
ولفتت الإدارة إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19361 إلى 19015، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2087 إلى 1998 في تراجع مستمر منذ نحو شهر، كما ارتفع عدد المتعافين 61728 شخصا.
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