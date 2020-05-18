أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية، عن "تسجيل 103 وفيات و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي مقارنة مع البيانات المنشورة سابقا، حيث سجلت في البلاد السبت 96 حالة، وفي الأحد 107 حالات.
هذا وذكرت وكالة الصحة أن "العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1113، مقارنة مع 1175 في إحصائية السبت، و1211 في الأحد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 77306 بعد أن كان على مستوى 76193 حالة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكندية: تسجيل 103 وفيات و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.