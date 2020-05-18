الصحة الكندية: تسجيل 103 وفيات و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة ​الصحة العامة​ الكندية، عن "تسجيل 103 ​وفيات​ و1113 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي مقارنة مع البيانات المنشورة سابقا، حيث سجلت في البلاد السبت 96 حالة، وفي الأحد 107 ​حالات​.

هذا وذكرت وكالة الصحة أن "العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1113، مقارنة مع 1175 في إحصائية السبت، و1211 في الأحد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 77306 بعد أن كان على مستوى 76193 حالة".