أعلنت السلطات الصحية في ​بريطانيا​ عن "اضافة فقد حاستي الشم والتذوق إلى القائمة الرسمية لأعراض مصابي كوفيد-19 التي تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وغيرها من العوارض الأخرى"، شميرة الى انه "من الأعراض المحتملة الأخرى لكوفيد-19 الإرهاق أو الإسهال أو ألم البطن أو فقدان الشهية، لكنها لم تدرج في تعريف الحالة الأساسية".

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البريطانية: اضافة فقد حاستي الشم والتذوق للقائمة الرسمية لأعراض كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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