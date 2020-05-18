الأوقاف السورية: تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في مساجد البلاد.

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، في بيان، انه "نظراً للخطر الواقع من التجمعات وخشية أن تؤدي لانتشار الوباء بسبب الازدحام الكبير الذي يكون في صلاة العيد فإن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف قرر تعليق صلاة العيد جماعة في المساجد، وهذا القرار جاء حفظا للنفس ودفعا للخطر، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا".
وأشارت إلى ان "الإصابات في سوريا كانت محدودة جدا، وهذا بفضل الله أولا، ثم بفضل الالتزام بإجراءات الحظر الوقائية، ومنها تعليق صلوات الجماعة درءا للمفسدة، وحفاظا على النفس البشرية الذي هو من أعظم المقاصد الشرعية".
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