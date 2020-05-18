سلطات السودان تجدد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 31 أيار

جددت سلطة ​الطيران المدني​ في ​السودان​، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية و الداخلية حتى يوم 31 أيار، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي تم اتخاذها وضمن إعلان الحظر الشامل في البلاد.

وإستثنت ​السلطة​ من قرار الإغلاق رحلات البضائع المجدولة والإضافية، و رحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، و رحلات الشركات العاملة في حقول البترول، و رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن القرار يصدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة ل​مجلس الأمن​ والدفاع السوداني.