سلطات السودان تجدد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 31 أيار

جددت سلطة الطيران المدني في السودان، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية و الداخلية حتى يوم 31 أيار، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي تم اتخاذها وضمن إعلان الحظر الشامل في البلاد.
وإستثنت السلطة من قرار الإغلاق رحلات البضائع المجدولة والإضافية، و رحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، و رحلات الشركات العاملة في حقول البترول، و رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.
تجدر الإشارة إلى أن القرار يصدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن والدفاع السوداني.
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