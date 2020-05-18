الصحة الجزائرية: تسجيل 7 وفيات و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد ​فيروس كورونا​ التابعة ل​وزارة الصحة​ الجزائرية جمال فورار عن "تسجيل 7 ​وفيات​ و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 555 و​الإصابات​ إلى 7201"، مشيراً الى "تماثل 118 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3625 حالة شفاء".

هذا وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض طفيف في عدد الإصابات ​الجديدة​ بالفيروس مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 198 إصابة و6 وفيات.