أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار عن "تسجيل 7 وفيات و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 555 والإصابات إلى 7201"، مشيراً الى "تماثل 118 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3625 حالة شفاء".
هذا وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض طفيف في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 198 إصابة و6 وفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الجزائرية: تسجيل 7 وفيات و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.