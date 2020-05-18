وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا

أعلنت وزيرة ​الصحة​ ال​فلسطين​ية مي الكيلة، عن "تسجيل 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في بيت أولا بمحافظة ​الخليل​، ما يرفع عدد ​الإصابات​ المسجلة في فلسطين إلى 565"، مشيرة الى انه "من بين المصابين طفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة بعمر 31 عاما و3 شبان".

ولفتت الكيلة الى ان "عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 106 إصابات، بينها 59 في ​مدينة القدس​، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في ​قطاع غزة​".