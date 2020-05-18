الدفاع الروسية: سحب جميع العسكريين المشاركين بمكافحة كورونا من صربيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة جميع العسكريين، الذين ساعدوا في مكافحة فيروس كورونا في صربيا، مؤكدةً في بيان أنه "أعادت طائرة إيل-76 التابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية إلى مطار تشكالوفسكي في العاصمة الروسية موسكو، آخر مجموعة من الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية الخاصة من المفرزة المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، التي قامت بمهام المساعدة بمكافحة عدوى كورونا بجمهورية صربيا. وأكملت هذه الرحلة إعادة المتخصصين والمعدات العسكرية الروسية من جمهورية صربيا".
وأكد البيان أن جميع العسكريين، الذين وصلوا يخضعون لقياس الحرارة وتدابير صحية ووبائية إلزامية، وتم تنظيم معالجة خاصة للمعدات والطائرات العسكرية التي وصلت إلى المطار.
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