تسجيل 106 وفيات بكورونا في نيويورك بانخفاض لمعدل الوفيات اليومي

أفاد حاكم ​نيويورك​ أندريو كوومو، عن أنه تم "تسجيل 106 ​وفيات​ جديدة ب​فيروس كورونا​ في الولاية، في انخفاض لافت للمعدل مقارنة مع إحصائية أمس الأحد حيث بلغ هذا العدد 139، موضحا أن بينها 83 في ​المستشفيات​ و23 في دور المسنين، ليبلغ العدد العام لضحايا الفيروس في نيويورك بلغ حتى الآن 22725 شخصا".

و اعتبر كوومو أن منطقة غرب نيويورك باتت كذلك مستعدة لبدء إعادة الانفتاح اعتبارا من يوم الثلاثاء، لتصبح بالتالي المنطقة السادسة التي اتخذت إجراءات لتخفيف القيود في الولاية.