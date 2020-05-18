تسجيل 106 وفيات بكورونا في نيويورك بانخفاض لمعدل الوفيات اليومي

أفاد حاكم نيويورك أندريو كوومو، عن أنه تم "تسجيل 106 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الولاية، في انخفاض لافت للمعدل مقارنة مع إحصائية أمس الأحد حيث بلغ هذا العدد 139، موضحا أن بينها 83 في المستشفيات و23 في دور المسنين، ليبلغ العدد العام لضحايا الفيروس في نيويورك بلغ حتى الآن 22725 شخصا".
و اعتبر كوومو أن منطقة غرب نيويورك باتت كذلك مستعدة لبدء إعادة الانفتاح اعتبارا من يوم الثلاثاء، لتصبح بالتالي المنطقة السادسة التي اتخذت إجراءات لتخفيف القيود في الولاية.
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