الصحة الإسبانية: تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية عن "تسجيلها 59 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ منذ يوم أمس، ما يمثل أدنى مستوى للوفيات اليومية الناجمة عن العدوى خلال الشهرين الماضيين، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس في البلاد حتى اليوم إلى 27709 ​حالات​، فيما بلغت حصيلة ​الإصابات​ 231606 حالات، بعد ما كانت عند 231350 حالة أمس الأحد".

هذا ويبقى معدل الوفيات اليومية بالفيروس دون مستوى الـ100 لليوم الثاني على التوالي، علما أن الصحة الإسبانية أعلنت أمس عن 87 وفاة جديدة، مقابل 102 وفاة أول أمس.