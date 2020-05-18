الصحة التركية: تسجيل تراجع لافت للوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة عن "تسجيل تراجع لافت للوفيات و​الإصابات​ اليومية ب​فيروس كورونا​، إلا أن حصيلة الحالات العامة تجاوزت عتبة الـ150 ألف إصابة، وبارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى الفيروس خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 1158 ليصل إلى 150593 حالة".

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس جديد لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في ​تركيا​ مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 14 ايار 1635 حالة، وفي 15 ايار 1708، وفي 16 ايار 1610، وفي 17 ايار 1368.