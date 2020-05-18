الصحة التركية: تسجيل تراجع لافت للوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن "تسجيل تراجع لافت للوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلا أن حصيلة الحالات العامة تجاوزت عتبة الـ150 ألف إصابة، وبارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1158 ليصل إلى 150593 حالة".
ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس جديد لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 14 ايار 1635 حالة، وفي 15 ايار 1708، وفي 16 ايار 1610، وفي 17 ايار 1368.
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