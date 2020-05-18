الصحة الإيطالية: تسجيل تراجع جديد للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيطالية عن "تسجيا تراجع جديد للوفيات اليومية ب​فيروس كورونا​، حيث بلغ هذا المعدل 99 حالة في أول انخفاض إلى مستوى أقل من 100 منذ 9 اذار الماضي".

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