رئيس كوريا الجنوبية: لم نصل بعد لانتصار ساحق ضد وباء "كوفيد 19"

أشار رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جيه إن، إلى أن "بلاده لم تحقق انتصارًا ساحقًا على وباء "​كوفيد 19​"، محذرا من "موجة ثانية للفيروس قد تضرب البلاد مرة أخرى".

وخلال اجتماع لأعضاء ​منظمة الصحة العالمية​ لتنسيق الجهود الدولية للتصدي للجائحة، لفت مون إلى أنه "لم نصل لانتصار ساحق بعد ضد وباء "كوفيد-19"، منوّهًا بأن "هناك مواطن عدوى متوطنة، وإذا لم نأت بحل أو دواء أو لقاح فموجة أخرى ستعصف بنا مجددا".

كما أفاد بأنه "في هذا العام، نخطط لتوفير 100 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية لدعم الدول التي تعاني من "كوفيد-19".