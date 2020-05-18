الخارجية العراقية تعلن بدء أولى المفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية بدء أولى جولات المفاوضات مع ​الولايات المتحدة​ بشأن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفتت الوزارة إلى أن "الوكيل الأقدم للوزارة السفير عبد الكريم هاشم مصطفى، بحث مع ​السفير الأميركي​ لدى العراق ماثيو تولر، عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، وفي مقدّمتها أولى جولات الحوار الإستراتيجي العراقي الأميركي الذي دعت إليه ​واشنطن​".

كما أفادت بأن "الجانبين بحثا رؤيتهما لإنشاء علاقة استراتيجية متوازنة، تقوم على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".