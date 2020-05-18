الخارجية العراقية تعلن بدء أولى المفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية بدء أولى جولات المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفتت الوزارة إلى أن "الوكيل الأقدم للوزارة السفير عبد الكريم هاشم مصطفى، بحث مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، وفي مقدّمتها أولى جولات الحوار الإستراتيجي العراقي الأميركي الذي دعت إليه واشنطن".
كما أفادت بأن "الجانبين بحثا رؤيتهما لإنشاء علاقة استراتيجية متوازنة، تقوم على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
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