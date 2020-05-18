131 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أحصت فرنسا 131 وفاة إضافية بوباء كورونا في الساعات الـ24 الاخيرة، لكن عدد المصابين في أقسام الانعاش يواصل تراجعه وبات أدنى من ألفين للمرة الاولى منذ 22 مارس، وفق الحصيلة اليومية الاثنين للادارة العامة للصحة.

وبلغت الحصيلة الاجمالية منذ الاول من مارس 28 ألفا و239 مصابا بينهم 19 ألفا و15 في المستشفيات منهم 1998 في الانعاش، أي أقل بـ 89 خلال 24 ساعة.