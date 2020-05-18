شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: قانون وقف ضريبة الأطيان هدفه تخفيف الأعباء لتجاوز أثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون قف العمل بقانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين، فقط، يهدف إلى التخفيف عن المزارعين والفلاحين في ظل مواجهة أثار وتداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القانون الذى أقره مجلس النواب بوقف العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات، بسبب مواجهة أثار برنامج الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها البلاد خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان.

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وتابع وزير المالية: "لما الحكومة تقدمت بالقانون فى 2017، بعد الإجراءات الاقتصادية كان هدفها تخفف عن الفلاح وترفع عنه الضريبة لمدة 3 سنوات حتى تنتهى أثار الإصلاح الاقتصادى، وجاءت مؤخرا جائحة كورونا فقولنا مازالت مستمرة ومش عارفين تنتهى امتى، فوجه الرئيس بإعداد قانون يعفى من ضريبة الأطيان لمدة سنتيبن، والهدف تجاوز فترة آثار أزمة كورونا، أما عندما تم وقف العمل بها لمدة 3 سنوات كان لدينا برنامج إصلاح اقتصادى وكنا نريد تخفيف هذه الفترة".

وكان النائب فتحى قنديل، طالب بوقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان لمدة 5 سنوات وليس عامين فقط، حتى يتم تخفيف الأعباء عن الفلاحين، منتقدا مد وقف المل بقانون الضريبة على الأطيان لمدة سنتين فقط، في حين كان القانون السابق يوقف تطبيق الضريبة لثلاث أعوام.

وتابع "قنديل": "الحكومة معملتش حاجة للفلاح، الوزير بيضحك، انت خربت بيت الفلاحين كلهم"، وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مازحا مع "قنديل"، بقوله: "الكلام الأخير أنا فاهمه، بس فيه أعضاء آخرون ميفهموش الكلام دا بالصعيدى".

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط: "النائب فتحى قنديل له كل تقدير واحترام، ومجلس النواب كله له كل تقدير واحترام".