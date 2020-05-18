شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس الوفد:إجراءات الحكومة فى عيد الفطر لمواجهة كورونا لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفطر المبارك ضرورية وراعت الحفاظ على حياة المواطنين فوق أي اعتبار آخر.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن إجراءات الحكومة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك بداية من الأحد وحتى الجمعة من الأسبوع المقبل، كافية لتقليل معدلات انتشار الفيروس بين المواطنين والحد من التكدسات.

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وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على أن فترة العيد ليست الأخطر ولكن الخطورة الكبيرة في فترة ما بعد العيد مع بداية عودة العمل تدريجيا وفتح المحلات والمطاعم طول الأسبوع.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن الكرة الآن في ملعب المواطنين أنفسهم، فالإجراءات المعلنة من الدولة كافية لمواجهة الفيروس وتقليل معدلات تفشي العدوى بشرط الالتزام بها من جانب المواطنين.

وأوضح مساعد رئيس الحزب، أن عدم الالتزام من جانب المواطنين بإجراءات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية بشكل يومي وتجنب التكدسات سيؤدي إلى أزمة كبيرة فيما يتعلق بانتشار الفيروس، مطالباً الجميع بضرورة الإلتزام بالتعليمات والنصائح الوقائية والاسترشادية للقضاء على الفيروس نهائيا.