شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لـ النواب: أنتم قدوة.. التزموا بالإرشادات وبلاش مناسبات ولا أفراح ولا جمايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اقرتها الحكومة، محذراً من تكرار مأدبة الإفطار التى أقامها النائب محمد سليم أمس، قائلاً : " هنتأخر فى الجلسة اليوم، ومش عايز غلطة مثلما حصل بالأمس، إحنا عارفين العادات فى الصعيد لكن النائب بالذات جميع تصرفاته الجميع يترقبها".

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، إن النواب يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم فى الالتزام بالإجراءات اللازمة ومنها المسافات الآمنة وارتداء الكمامات، وكافة الإرشادات مضيفاً : "مفيش مناسبات ولا أفراح ولا جمايل .. ولا حتى أن كانت بحسن نية، ستجد من يصورك ويطلع الصورة".

وأضاف عبد العال، مستطرداً فى حديثة للنواب : "أنتم القدوة ويجب أن تكونوا المثل الذى يحتذى به، لكنى اللاحظ أيضا بعض التصرفات داخل القاعة الرئيسية .. لا داعى لحسن النوايا، فكرة أننا بقى نتغذى ولا نقعد سوا بلاش منها".

وشهدت الجلسة العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويهدف مشروع القانون وقف العمل بضريبة الاطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.