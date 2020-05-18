شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب : هناك إرادة سياسية لإصلاح قطاع الأعمال العام ولا نيه لتصفيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجود إرادة سياسية حقيقة نحو إصلاح قطاع الأعمال العام، نافيا وجود اتجاه للتخلص منه أو تصفيته.

واضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال للموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، قائلاً " مشروع القانون دليل علي تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل".

واشار عبد العال، إلي أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، رجل لديه خبرة ولدية إرادة قوية لإصلاح قطاع الغزل والنسيج، قائلاً "قطاع الغزل في حاجة للإصلاح، أه في مشاكل، لكنه يحاول قدر الإمكان احياءه"

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ونوه عبد العال، إلي موافقة البرلمان سابقاً علي مشروع قانون ضمان وزير المالية للقابضة للغزل والنسيج.

وطالب علي عبد العال، النواب أثناء مناقشة مشروع القانون بعدم إدخال الإيدلوجيات، أو اعتماد أسلوب "دغدغة المشاعر" علي حد وصفه، بل التركيز علي اهدافه وفلسفته.