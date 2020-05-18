شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس البرلمان لنائب أقام مأدبة إفطار أمام منزله : "جبت لينا الكلام " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب النائب محمد سليم قائلا كفاية جبتوا لينا الكلام وشرعى" فى إشارة لشرعى صالح" اتخلى عنك وقال ما ليش دعوة مضيفا الجلسة أمس كانت متاخرة واراد النائب محمد سليم أن يعمل خير ومحمد سليم عنده مشكلة مش بيعرف يفطر أو يتسحر لوحده.

وتابع عبد العال موجها حديثه للنائب محمد سليم انت رجل نائب مينفعش المفروض نعطى القدوة والمثل وان نكون اول امن يدافع عن تطبيق النص القانونى مضيفا أسوأ أنواع المخالفات ما يرتكبها المشرعون والمنفذون

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واضاف عبد العال النائب اعترف بخطئه والاعتراف بالحق فضيلة واحنا فى أسوان أكثر الناس التزاما باحكام القانون

يذكر ان النائب محمد سليم أقام مأدبة إفطار أمام منزله فى وسط البلد امس وحضره عدد من النواب والضيوف.