شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان ممازحا وزير المالية " علشان رمضان والفيروس خف علينا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب " أرجو من وزير المالية يرحمنى ويرحم المجلس شوية.. كده المجلس شغال لحسابك ".
ومازح رئيس البرلمان وزير المالية ، عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون ضريبة الدمغة والدخل قائلا :" انت بتخلص وتروح تقفل مكتبك عليك .. إحنا اللى مع الجماهير ومحدش بيروح ناحية الحكومة ".
وتابع ممازحته لوزير المالية : "أرجوك علشان رمضان والجائحة خف علينا شوية .
وطالب رئيس البرلمان وزير المالية بان يشتغلو سياسة مالية والا يشتغلوا سياسة ضريبية مناشدا وزير المالية بعدم إرسال تعديلات للمجلس بشأن قانون شركات قطاع الأعمال الذى يناقشه المجلس حاليا .
يذكر أن المجلس اليوم وافق على تعديلات قانون الدمغة والدخل
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