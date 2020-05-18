شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان ممازحا وزير المالية " علشان رمضان والفيروس خف علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب " أرجو من وزير المالية يرحمنى ويرحم المجلس شوية.. كده المجلس شغال لحسابك ".

ومازح رئيس البرلمان وزير المالية ، عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون ضريبة الدمغة والدخل قائلا :" انت بتخلص وتروح تقفل مكتبك عليك .. إحنا اللى مع الجماهير ومحدش بيروح ناحية الحكومة ".

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وتابع ممازحته لوزير المالية : "أرجوك علشان رمضان والجائحة خف علينا شوية .

وطالب رئيس البرلمان وزير المالية بان يشتغلو سياسة مالية والا يشتغلوا سياسة ضريبية مناشدا وزير المالية بعدم إرسال تعديلات للمجلس بشأن قانون شركات قطاع الأعمال الذى يناقشه المجلس حاليا .

يذكر أن المجلس اليوم وافق على تعديلات قانون الدمغة والدخل