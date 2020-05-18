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رئيس البرلمان ممازحا وزير المالية " علشان رمضان والفيروس خف علينا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب "  أرجو من  وزير المالية يرحمنى ويرحم المجلس شوية..  كده  المجلس  شغال لحسابك ".

 

ومازح رئيس البرلمان وزير المالية ، عقب موافقة البرلمان على تعديلات  قانون ضريبة  الدمغة والدخل قائلا  :" انت  بتخلص وتروح تقفل مكتبك  عليك ..  إحنا اللى مع الجماهير ومحدش بيروح ناحية الحكومة ".

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وتابع ممازحته لوزير المالية : "أرجوك  علشان رمضان والجائحة خف علينا شوية .

وطالب رئيس البرلمان وزير المالية بان يشتغلو سياسة مالية والا يشتغلوا سياسة ضريبية  مناشدا وزير المالية بعدم إرسال تعديلات للمجلس بشأن قانون شركات قطاع الأعمال الذى يناقشه المجلس حاليا .

يذكر أن المجلس اليوم وافق على تعديلات قانون الدمغة والدخل

 

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