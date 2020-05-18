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وزير المالية: 350مليون جنيه حصيلة ضريبة الأطيان قبل وقف العمل بالقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان حصيلة ضريبة الاطيان قبل وقف العمل بقانونها منذ ثلاث سنوات كانت تبلغ سنويا 350 مليون جنيه جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تساؤل طرحه النائب عبد المنعم العليمى من جدوى تقدم الحكومة بمشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان حيث تساءل النائب لماذا لا  يتم الغاءه وطالب بمعرفة الحصيلة

وقال الدكتو رعلى عبد العال رئيس مجلس  النواب أن قانون ضريبة الاطيان منذ سنة 1939 وكانت فلسفته أن الأراضى الزراعية تشكل  العمود الفقرى فى جلب  الأموال من خلال الضريبة متسائلا عن حيصلتها الآن وهل هى مؤثرة  مضيفا لابد أن نفكر خارج الصندوق   فى كيفية تعظيم موارد الخزانة بدون الاعتماد بعلى الضرائب .

وقال عبد العال لست ضد الضرائب وهناك دول اكثر مننا فى فرض الضرائب لكنها نجحت فى تحفيز الناتج القومى وعقب وزير المالية قائلا:  اذا لم تتقدم الحكومة بقانون بمد مدة إيقاف العمل  بقانون ضريبة الاطيان سيتم تحصيل الضريبة فى اول يوليو مضيفا أن الغاء العمل بالقانون يحتاج الى دراسة   اما الآن فالأولى هو وقف العمل بالقانون ثم بعد ذلك ندرس الغائه.  

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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