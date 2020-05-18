شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 350مليون جنيه حصيلة ضريبة الأطيان قبل وقف العمل بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان حصيلة ضريبة الاطيان قبل وقف العمل بقانونها منذ ثلاث سنوات كانت تبلغ سنويا 350 مليون جنيه جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تساؤل طرحه النائب عبد المنعم العليمى من جدوى تقدم الحكومة بمشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان حيث تساءل النائب لماذا لا يتم الغاءه وطالب بمعرفة الحصيلة

وقال الدكتو رعلى عبد العال رئيس مجلس النواب أن قانون ضريبة الاطيان منذ سنة 1939 وكانت فلسفته أن الأراضى الزراعية تشكل العمود الفقرى فى جلب الأموال من خلال الضريبة متسائلا عن حيصلتها الآن وهل هى مؤثرة مضيفا لابد أن نفكر خارج الصندوق فى كيفية تعظيم موارد الخزانة بدون الاعتماد بعلى الضرائب .

وقال عبد العال لست ضد الضرائب وهناك دول اكثر مننا فى فرض الضرائب لكنها نجحت فى تحفيز الناتج القومى وعقب وزير المالية قائلا: اذا لم تتقدم الحكومة بقانون بمد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الاطيان سيتم تحصيل الضريبة فى اول يوليو مضيفا أن الغاء العمل بالقانون يحتاج الى دراسة اما الآن فالأولى هو وقف العمل بالقانون ثم بعد ذلك ندرس الغائه.