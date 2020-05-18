شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتوفير منافذ متحركة لبيع الكمامات الطبية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وجود نقص كبير في بعض هذه المستلزمات، لاسيّما الماسكات والكحول الإيثيلي، وذلك بسبب تصدير هذه المواد لكثير من الدول الأمر الذي أدى إلى هذا النقص، مضيفا أن قرار الدولة المصرية بوقف تصدير هذه المستلزمات سيسهم في حلّ الأزمة وتوافرها، لأنها الأكثر طلباً في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

وأكد أنه في حالة قيام الحكومة بتطبيق قرار ارتداء الكمامات الطبية للمواطنين بشكل إلزامى سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الكمامات في الأسواق أكثر من ذلك، لذلك يجب توفيرها في كافة المناطق على مستوى الجمهورية وبأسعار عادلة تكون في متناول الجميع ومحاربة كل من يحتكر هذه الأدوات وتغليظ العقوبة لمنع هذه الممارسات بشكل عام، موضحًا أن هناك كمامات طبية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

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وأوضح أنه لتمكين أصحاب الصيدليات من بيع الكمامة بسعر 2 جنيه، فعلى الحكومة إلزام المصانع المنتجة وموزعى المستلزمات الطبية بتوريد الكمامة بسعر 1.60 جنيه للصيدليات، أو إخطارها بقائمة بمصانع المستلزمات الطبية التى ستورد للصيدليات بسعر 1.60 جنيه للكمامة، وأن يتم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك للتصدي للارتفاع الملحوظ بأسعارها، وطرح المنتجات في منافذ بديلة متحركة تجوب الشوارع، مع تشديد الرقابة لمنع احتكار أدوات التعقيم سواء الكمامات والقفازات أو الكحول، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها كمامات في الوقت الذى تعد فيه من أهم وسائل وإجراءات الوقاية.

وكان قد أكد مصطفى مدبولى رئيس الوزاء أن ارتداء الكمامة سيكون إجباريا في كافة المنشآت بالدولة والمواصلات العامة، ولن يسمح بدخول أي مكان بالدولة دون ارتداء كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين ممن لم يرتدون الكمامات، مضيفا أن الاتجاه حاليا لإنتاج الكمامات القماش للقدرة على ارتدائها أكثر من مرة، كما تطرح الحكومة قريبا كمامات قماش بسعر 5 جنيهات، صالحة للإستخدام لمدة شهر، على أن يتم غسيلها وتعقيمها يوميا.