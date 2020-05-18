شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يطالب بتحويل مستشفى الحميات بكفر الدوار لعزل مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، باقتراح برغبة بشأن تحويل مستشفى الحميات بكفر الدوار لمستشفى عزل صحي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بما لا يؤثر على المنظومة الصحية، وعلى المرضى، أو يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، على أن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالمنظومة وتلقى الخدمة اللازمة فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد والتى تستوجب تكاتف جميع الجهود للخروج من الوضع الراهن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح يهدف لتلقى الخدمة الصحية اللازمة فى المستشفى العام، خاصة وأنه بعد تحويلها لمستشفى للعزل نتج عن ذلك تأثير واضح فى الخدمة والرعاية الصحية اللازمة للمرضى خاصة الأمراض المزمنة، مما يعنى أنه فى حال إن كان هناك إمكانية لتحويل مستشفى الحميات لا مانع من ذلك على أن تعود المستشفى العام لطبيعة عملها مرة أخرى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى الأزمة الراهنة، وتضافر الجهود من كافة القطاعات مطلوب، سواء القطاع الخاص او العام المجتمع المدنى ورجال الأعمال، للخروج من الأزمة الراهنة دون تفشى الفيروس فى المجتمع مما يثقل كاهل المنظومة الصحية ويتسبب فى عدم قدرتها على التعامل وتقديم الخدمة اللازمة.

ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

Advertisements

ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.