شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتكريم الفنان عادل إمام بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بتكريم الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، تقديرا لما يقوم به من دور ثقافى كأحد أفراد القوى الناعمة، ووصفه بأنه قيمة فنية وثقافية كبيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وقال كمال فى كلمته إن الفنان عادل إمام قيمة فنية وثقافية كبيرة، تستحق التكريم، داعيا لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى تكريم الفنان عادل إمام تقديرا لتاريخه الوطنى الكبير وباعتباره رمزا للقوة الناعمة المصرية.

ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم).