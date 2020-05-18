شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يوضح أهمية اتفاقية "تجمع دول الساحل" :تنعكس إيجابياً علي تحقيق السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، مشيراً إلي أنه تجمع هام في منطقة تشهد كثير من التوترات والعمليات الإرهابية من جانب وتصحر من جانب أخر ولابد من تنميتها الاقتصادية، قائلا ً: هذه الاتفاقية تصب في صالحنا وكذلك الاتحاد الأفريقي.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، إن التنمية من شأنها الانعكاس إيجابياً علي السلم في البحر الأحمر والقارة الافريقية، وبناء علي ذلك كانت الاتفاقية الهامة.

وأشاد الدكتور علي عبد العال، بأداء لجنة الشؤون الافريقية ورئيسها النائب طارق رضوان، معتبراً أنه أعطي دفعة قوية للجنة حتي أنه سافر إلي العديد من الدول الأفريقية في ظروف الجميع يعلمها، وداعما للجنة من ماله الخاص ومعه كثير من الخيرين باللجنة، قائلا ً: لهم منا كل التقدير.

كذلك أكد النائب عبد الحميد كمال، أهمية الاتفاقية سواء من الناحية الأمنية والتموينية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة مشكله التصحر التي تهدد كثير من الدول ومن بينها مصر.

في سياق منفصل، طالب النائب نور الدين عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، بأن يكون هناك مستشفي عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خاص بمحافظة سوهاج لاسيما وأن هناك الكثير من الحالات بالمحافظة.

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