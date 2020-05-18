شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب بخطة لإحلال وتجديد شبكات الصرف المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، وعمل توسعة محطات المعالجة، مؤكدا أن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير داخل مجلس النواب، وذلك لأنه من الموضوعات الحيوية التى تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر، ما يكسبه اهتماما كبيرا من قبل المواطنين، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى المتهالكة، وذلك من خلال عمل حصر شامل لكل المشروعات والبنية التحتية لتحديد مواقع التهالك ومن ثم يتم وضع جدول زمنى وتوجيه الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذا الأمر لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أن مشروع التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يتم تطبيقه حاليا تضمن توجيه جزء من الإيرادات لصالح مشروعات البنية التحتية، خاصة أن النمو العشوائى كان من أبرز الأسباب التى أدت لتهالك البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق على مستوى الجمهورية، وتوجيه جزء من الإيرادات يعود بالنفع على المواطنين فى مختلف المحافظات، ولابد من تعظيم الاستفادة من هذه الإيرادات.

وأكد عضو اللجنة أن الاهتمام بملف مياه الشرب والصرف الصحى ينعكس على الصحة العامة للمواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية لتحسين الخدمة ينعكس على الموازنة العامة لوزارة الصحة من خلال تخفيف الإصابة ببعض الأمراض الناتجة عن مشاكل الصرف الصحى.