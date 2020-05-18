محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)
نفت الرئاسة الجزائرية، الأخبار التي ترددت حول استئناف الرحلات التجارية الجزائرية الشهر المقبل، واصفة ذلك بـ" الشائعات التي لا أساس لها من الصحة".
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه " الشائعات صادرة عن أوساط مازالت ضحية ممارسات لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة".
وأكد ذات المصدر أن " قرار فتح أو غلق الأجواء أمام الرحلات الجوية قرار سيادي لا يصدُر إلاّ عن السلطات العليا للبلاد".
يذكر أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة علقت رحلاتها الداخلية والخارجية نهاية شهر مارس الماضي، على خلفية تفشي جائحة كورونا.
يشار إلى أن الجزائر أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 555 حالة وفاة، و7201 إصابة بكورونا عبر كل مدن البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تنفي استئناف الرحلات الجوية الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.