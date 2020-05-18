المفوضية الأوربية ترحب بالمقترح الفرنسي الألماني لإنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

رحبت المفوضية الأوروبية، بالمقترح الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا لإنشاء صندوق أوروبي للتعافي الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين/ في بيان اليوم الاثنين: "إن هذا الصندوق يعد بمثابة إقرار لنطاق وحجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه أوروبا، ويؤكد بحق على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل لجوهر مشكلة الموازنة الأوروبية".

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحا رسميًا في 27 مايو حول كيفية إنعاش اقتصادات الدول الأوروبية، ولكن المقترح الفرنسي-الألماني "يسير في نفس الاتجاه" الذي تعمل عليه المفوضية.