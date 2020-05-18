تمديد إجراءات العزل العام في المغرب حتى 10 يونيو

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثمانى، اليوم الاثنين، إن المغرب سيمدد إجراءات العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد حتى العاشر من يونيو.

وسجل المغرب 6930 حالة إصابة بكورونا من بينها 192 حالة وفاة حتى صباح اليوم الاثنين.

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وأعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، تسجيل 60 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6930 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية،

أمس تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 6870 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية - في بيان، أن عدد الحالات المستبعدة بناءً على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 83087 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.