ملك ماليزيا: طلبت من "مهاتير" عدم الاستقالة

، لكنه كان حازمًا في قراره.
كشف ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه اليوم الإثنين، النقاب عن أنه طلب من الدكتور مهاتير محمد عدم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء السابع للبلاد في 24 فبراير الماضي
وقال عبد الله - في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسةالثالثة للبرلمان الرابع عشر في كوالالمبور اليوم، وأوردتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) - إنه رغب في عقد اجتماع مع مهاتير بقصره الوطني في نفس اليوم الذي تغير فيه المشهد السياسي للبلاد في 24 فبراير الماضي إثر استقالته، مضيفا: "خلال الاجتماع، طلبت من الدكتور مهاتير محمد عدم الاستقالة، لكنه كان حازمًا في قراره."
وتابع: "كنت مسؤولًا عن تعيين رئيس الوزراء الجديد كما هو مطلوب في الدستور الاتحادي"، لافتا إلى أن المادة رقم 43 من الدستور الاتحادي يخول سلطة الاختصاص له بوصفه ملكًا لتعيين عضو في مجلس النواب حظى بدعم الأغلبية من أعضاء المجلس، رئيسَ الوزراء الجديد.
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