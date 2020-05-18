كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك يعلن تسجيل 106 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كومو، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 106 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال كومو: إن "حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولاية ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 106 حالات مقابل 139 في إحصائية أمس الأحد"، لافتاً إلى أن العدد العام لضحايا الفيروس في نيويورك بلغ حتى الآن 22725 شخصا.
واعتبر أن منطقة غرب نيويورك باتت كذلك مستعدة لبدء إعادة الانفتاح اعتبارا من يوم الثلاثاء، لتصبح بالتالي المنطقة السادسة التي اتخذت إجراءات لتخفيف القيود في الولاية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,835 مليون إصابة، بينهم أكثر من 317 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,872 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.