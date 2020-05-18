كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك يعلن تسجيل 106 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كومو، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 106 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال كومو: إن "حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولاية ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 106 حالات مقابل 139 في إحصائية أمس الأحد"، لافتاً إلى أن العدد العام لضحايا الفيروس في نيويورك بلغ حتى الآن 22725 شخصا.

واعتبر أن منطقة غرب نيويورك باتت كذلك مستعدة لبدء إعادة الانفتاح اعتبارا من يوم الثلاثاء، لتصبح بالتالي المنطقة السادسة التي اتخذت إجراءات لتخفيف القيود في الولاية.