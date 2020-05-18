كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تعلن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19" في البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 931 حالة.

وذكرت الوزارة اللبنانية أنه لم يتم رصد أي وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا، ليبقى عدد ضحايا المرض عند مستوى 26 شخصا، لافتة إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، لتصل حصيلة المتعافين إلى 251 شخصا.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن حكومته قررت بدء عملية إعادة فتح البلاد جزئيا اعتبارا من الاثنين، بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا.