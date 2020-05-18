كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجل ترامب: كورونا سينتهي عند إنتهاء الانتخابات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إريك ترامب"، يوم أمس الأحد، الاتهام إلى الديمقراطيين بتصنيع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لتقويض نجاح والده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في مقابلة مع "فوكس نيوز".
وقال إريك: إن "الديموقراطيون يحاولوا إنتزاع محبة الشعب الأمريكي لوالدي، في الواقع هو شخص جدير بالاحترام ويتمتع بشعبية كبيرة تمكنه من جمع حشود ضخمة"، لافتاً إلى أن الفيروس التاجي هو "استراتيجية " ستتوقف بطريقة سحرية عندما تتوقف عن كونها مفيدة سياسيا، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أنه "بعد 3 نوفمبر، سيختفي الفيروس التاجي بطريقة سحرية فجأة".
وردا على هذه التصريحات، علق المحلل السياسي بالمر ريبورت قائلا: إن "إريك ترامب يظن أن فيروس كورونا هو شيء يمكن للحكومة تشغيله وإيقافه وقتما تشاء مثل مفاتيح الإضاءة، إن منظري المؤامرات مناهضي الحكومة هم أغبى الناس على قيد الحياة، وإريك ترامب هو أكبر معتوه سخيف على الإطلاق".
وسخر عدد من الإعلاميين والصحفيين والمواطنيين الأمريكيين من تصريحات نجل ترامب واصفين إياه بالغباء، والكذب، وعدم الإحساس بمسؤولية ما يقول، تماما مثل أبيه.
ويذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون شخص، توفي منهم نحو 90 ألف شخص.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,835 مليون إصابة، بينهم أكثر من 317 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,872 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.