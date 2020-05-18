كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجل ترامب: كورونا سينتهي عند إنتهاء الانتخابات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إريك ترامب"، يوم أمس الأحد، الاتهام إلى الديمقراطيين بتصنيع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لتقويض نجاح والده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في مقابلة مع "فوكس نيوز".

وقال إريك: إن "الديموقراطيون يحاولوا إنتزاع محبة الشعب الأمريكي لوالدي، في الواقع هو شخص جدير بالاحترام ويتمتع بشعبية كبيرة تمكنه من جمع حشود ضخمة"، لافتاً إلى أن الفيروس التاجي هو "استراتيجية " ستتوقف بطريقة سحرية عندما تتوقف عن كونها مفيدة سياسيا، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أنه "بعد 3 نوفمبر، سيختفي الفيروس التاجي بطريقة سحرية فجأة".

وردا على هذه التصريحات، علق المحلل السياسي بالمر ريبورت قائلا: إن "إريك ترامب يظن أن فيروس كورونا هو شيء يمكن للحكومة تشغيله وإيقافه وقتما تشاء مثل مفاتيح الإضاءة، إن منظري المؤامرات مناهضي الحكومة هم أغبى الناس على قيد الحياة، وإريك ترامب هو أكبر معتوه سخيف على الإطلاق".

وسخر عدد من الإعلاميين والصحفيين والمواطنيين الأمريكيين من تصريحات نجل ترامب واصفين إياه بالغباء، والكذب، وعدم الإحساس بمسؤولية ما يقول، تماما مثل أبيه.

ويذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون شخص، توفي منهم نحو 90 ألف شخص.

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