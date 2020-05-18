كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً و18 عالمياً في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً بين دول المنطقة والعالم، الأفضل في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19".

ورتب مركز الأبحاث البريطاني "Deep Knowledge Group"، أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فعاليتها في التعامل مع فيروس كورونا، ووفقاً للتصنيف جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً بين الدول الأكثر كفاءة في تحقيق الأمن الصحي خلال الجائحة، فيما حلت الكويت ثانية عربياً والـ24 عالمياً.

واتخذت الامارات العديد من الإجراءات الاحترازية الرائدة منذ بداية تفشي الوباء سعياً منها للسيطرة عليه والحد من انتشاره وحماية الأفراد وضمان سلامتهم، وأسست مركزاً للصحة الوقائية ضمن "المدينة الإنسانية" في مدينة أبوظبي لتقديم الرعاية العلاجية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة، الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة "هوبي" الصينية للتأكد من سلامتهم، في إطار نهج الإمارات الإنساني لمساعدة الأشقاء ومد يد العون لهم في الظروف الطارئة.

وأطلقت العديد من المبادرات الرائدة لمكافحة الوباء أبرزها مراكز فحص "كورونا" من السيارة والبرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم، إضافة إلى عدد من البمادرات الانسانية الأخرى على برنامج "معا" وحملة مليون وجبة وصندوق الإمارات وطن الإنسانية.

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