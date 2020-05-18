0 وفاة في 24 ساعة و98 حالة شفاء من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن ارتفاع جديد في نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الإثنين، إن أعدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3758 حالة، بعد تسجيل 98 حالة تعاف جديدة.

ووصلت نسبة التعافي إلى 54,1 في المائة، فيما استقر عدد الوفيات في 192 حالة، لعدم تسجيل أي وفيات جديدة، بنسبة وفيات 2.8 بالمائة.

وشدد المتحدث اليوم، على أن وزارة الصحة لا زالت تكتشف جل الحالات الحديدة، عن طريق التتبع الصحي للمخالطين للحالات المؤكدة.