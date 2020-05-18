عاجل.. 82 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 6952 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 82 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6952 حالة.
وحسب اليوبي، فقد سجلت الحالات الجديدة، أساسا في جهات الدار البيضاء سطات، من حالات تفرزها بؤر بجهات بالدار البيضاء، طنجة وتطوان مراكش.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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