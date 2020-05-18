تفادياً لتفشي كورونا خلال امتحانات الباكالوريا.. أمزازي: 10 تلاميذ فقط في كل حجرة دراسية

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، إن الوزارة ستسمح بوجود 10 تلاميذ فقط في كل حجرة دراسية، خلال إجراء امتحانات الباكالوريا.

وأشار أمزازي خلتل جلسة عمومية أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن إجراء امتحانات الباكالوريا، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ستكون وفق شروط محددة .

وأوضح أن الوزارة ستوفر لجميع التلاميذ الكمامات الوقائية من العدوى، وستشرف أيضاً على تعقيم حجرات الإمتحانات بشكل مستمر، مع احترام إجراءات التباعد بين الثلاميذ، من خلال السماح بـ 10 تلاميذ فقط في الحجرة الواحدة.

كما أكد استغلال الوزارات للفضاءات الرياضية في المؤسسات التعليمية، مع توفير المواد التعقيم وغسل اليدين، لمنع أي تفشي محتمل لفيروس كورونا المستجد في صفوف التلاميذ