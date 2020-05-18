مجلس وزاري قريب يبث في مشروع قانون المالية التعديلي وهذه معالمه

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، ملامح مشروع قانون المالية التعديلي، الذي ينتظر أن يعرض، قريبا، على مجلس وزاري.

وقال العثماني، في حديثه أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، إن مشروع قانون المالية تعديلي، سيأخذ بعين الاعتبار فرضيات وطنية، ودولية، والتوقعات بتراجع معدل النمو، وتأثيرات الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية.

وأوضح العثماني أنه ينتظر أن تحدد توجهات مشروع قانون المالية التعديلي، خلال الأيام المقبلة، قصد عرضها على مجلس وزاري قبل عرضها على المجلس الحكومي، وهو المشروع، الذي سيركز على التعليم، والصحة، والبحث العلمي.

وأكد العثماني أن الحكومة عازمة على الاستثمار الجيد للتدابير، والنجاحات في مجال الصناعة، والرقمنة، التي سيبنى عليها، لتصبح أمورا هيكلية في إدارة البلاد، واقتصادها، مثل دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع التعليم عن بعد، والابتكار.

يذكر أن العثماني أعلن، اليوم، رسميا، تمديد الحجر المنزلي إلى ثلاثة أسابيع إضافية.