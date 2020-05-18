العثماني: لكل من أراد استئناف النشاط الاقتصادي باسم الله..لكن بشروط!

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، عن إمكانية استعادة عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية لنشاطاتها.

وقال العثماني، اليوم الإثنين أمام غرفتي البرلمان، أن استئناف أي نشاط اقتصادي مرتبط بالحفاظ على التدابير الصحية، موكلا لكل قطاع إمكانية اتخاذ القرارات المرتبطة بالأنشطة التجارية والاقتصادية التابعة له.

وأوضح العثماني، أن الحجر الصحي لم يكن توقيفا للنشاط الاقتصادي، غير أن استعادة النشاط الاقتصادي والتجاري يستدعي معايير مضبوطة.

وتحدث العثماني عن وجود لجنة جهوية تزور كل الوحدات الصناعية والتجارية للوقوف على التزاماتها بالإجراءات، ويمكنها اتخاذ قرار الإغلاق في حالة عدم توفر التدابير اللازمة “وأغلقت الكثير من الوحدات الصناعية لأن الإجراءات المفروضة حاسمة”.

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يشار إلى أن العثماني أعلن اليوم الإثنين، عن تمديد الحجر الصحي لثلاثة أسابيع إضافية، معلنا عن تسجيل عدد من البؤر الصناعية، رغم أنها لا تمثل، حسب قوله، سوى خمس البؤر المسجلة، فيما تسجل العائلات نصف البؤر الوبائية، والتي يتجاوز عددها 400 بؤرة.

وبدأت عدد من المصانع تستعيد نشاطها الاقتصادي، منها مصانع السيارات، في الوقت الذي تقول وزارة الصحة إنها تواكب إعادة النشاط الاقتصادي للوحدات الصناعية.