أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، عن إمكانية استعادة عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية لنشاطاتها.
وقال العثماني، اليوم الإثنين أمام غرفتي البرلمان، أن استئناف أي نشاط اقتصادي مرتبط بالحفاظ على التدابير الصحية، موكلا لكل قطاع إمكانية اتخاذ القرارات المرتبطة بالأنشطة التجارية والاقتصادية التابعة له.
وأوضح العثماني، أن الحجر الصحي لم يكن توقيفا للنشاط الاقتصادي، غير أن استعادة النشاط الاقتصادي والتجاري يستدعي معايير مضبوطة.
وتحدث العثماني عن وجود لجنة جهوية تزور كل الوحدات الصناعية والتجارية للوقوف على التزاماتها بالإجراءات، ويمكنها اتخاذ قرار الإغلاق في حالة عدم توفر التدابير اللازمة “وأغلقت الكثير من الوحدات الصناعية لأن الإجراءات المفروضة حاسمة”.
يشار إلى أن العثماني أعلن اليوم الإثنين، عن تمديد الحجر الصحي لثلاثة أسابيع إضافية، معلنا عن تسجيل عدد من البؤر الصناعية، رغم أنها لا تمثل، حسب قوله، سوى خمس البؤر المسجلة، فيما تسجل العائلات نصف البؤر الوبائية، والتي يتجاوز عددها 400 بؤرة.
وبدأت عدد من المصانع تستعيد نشاطها الاقتصادي، منها مصانع السيارات، في الوقت الذي تقول وزارة الصحة إنها تواكب إعادة النشاط الاقتصادي للوحدات الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: لكل من أراد استئناف النشاط الاقتصادي باسم الله..لكن بشروط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.