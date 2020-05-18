ألمانيا تأمل في رفع تحذير السفر العالمي في يونيو

الإثنين 18 مايو 2020

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إن بلاده تأمل في استبدال تحذير السفر المعمول به لجميع الرحلات السياحية الدولية حتى 15 يونيو بتوجيهات أقل صرامة، لكنه حذر من أنه لن تكون هناك عودة سريعة للعطلات كالمعتاد.



وأضاف ماس: "15 يونيو ليس تاريخ بدء العطلات.. 15 يونيو هو التاريخ الذي نحتاج فيه إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنا سنرفع تحذير السفر العالمي، ونحن نعمل على استبدال تحذير السفر هذا بإرشادات للسفر".

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وذكر أنه يريد أن يكون قضاء العطلات الصيفية أمرا ممكنا لكنه شدد على أنه يجب القيام بذلك بطريقة تتسم بالمسؤولية. وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد الدول التي من المرجح أن يتمكن الألمان من قضاء عطلاتهم فيها.

وقال إنه إذا حدثت موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا فسوف يتعين تطبيق قيود جديدة.