شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تتخذ اكبر خطوة للعودة إلى الحياة الطبيعية منذ تفشى كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في خطاب لصحيفة ليجو" العودة للحياة الطبيعية يشبه إعادة تعلم كيفية المشي".
وأضاف" المشي خطوة خطوة بحذر واهتمام، لتجنب السقوط والعودة للوراء . إيطاليا سوف تبدأ العمل مجددا".
وقد أعادت المحال وصالونات تصفيف الشعر والمقاهي والمتاحف فتح أبوابها، ولكن يجب عليها الالتزام بالتباعد الاجتماعي. كما سٌمح بحضور القداس بالكنسية والذهاب للشاطئ.
ومن المتوقع أن يتم السماح بالتنقل بين المناطق في الثالث من يونيو المقبل.
ومن المقرر الاستمرار في خطط الخروج من الاغلاق بإعادة فتح صالات الجيم والمسابح في 25 مايو الجاري ودور السينما والمسارح في 15 يونيو المقبل.
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