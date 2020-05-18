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بدء التفاوض بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في جوبا 

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بدأت بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان اليوم الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي في 20 يونيو المقبل .

وعدّ بيان من المجلس الرئاسي للجبهة الثورية أن مناقشة القضايا القومية نقلة نوعية في عملية السلام، مؤكدة عزمها للوصول لاتفاق سلام يعطي أملًا للنازحين واللاجئين والمهمشين، ويستكمل الثورة السودانية لكونه أهم مطالبها.

ودعت الجبهة الثورية قوى الثورة والتغيير والشعب السوداني لدعم عملية السلام وهي تدخل مراحلها النهائية.

مما يذكر أن وساطة دولة جنوب السودان أعلنت في وقت سابق أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية سيتم في العشرين من يونيو المقبل، وفقاً للمصفوفة التي تم الاتفاق عليها.

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