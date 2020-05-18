مدير عام المنتجات النفطية: لن نتهاون مع التهريب والبيع فوق التسعيرة

أكد مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم الأحد، عدم تهاونه وهيئة التفتيش مع جميع أنواع التهريب أو البيع فوق التسعيرة الرسمية المعلنة. ونقل بيان عن طالب قوله خلال اجتماع عقده بمقر الشركة مع مدير وأعضاء هيئة التفتيش في بغداد والمحافظات، "دائما ما نحث على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مشددا بالقول "لابد من النهوض بالأداء وتقويمه".



وأضاف طالب، "جولات منتسبي هيئة التفتيش التفتيشية والميدانية مهمة وتعكس حرص الشركة على تقديم الخدمات"، مؤكدا على "عدم التهاون مع التهريب بجميع أشكاله، وأيضا البيع فوق التسعيرة المقرر والمعلن عنها".

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