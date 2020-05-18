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2020-05-18 | 18:06
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وأضاف الزيدي أن "البطولات التي تطالب ادارة القوة الجوية باضافتها الى سجلات اتحاد الكرة هي مسجلة رسمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيث اوضح الاخير بان لا مانع لديه من احتسابها بشرط إضافة البطولات لدى سجلات الاتحاد العراقي".
وتابع، أنه " لا يمكن الغاء التاريخ في أي دولة مستشهدا ببطولة كاس العالم والتي شارك فيها 13 منتخبا في اول نسخة اقيمت بالأوروغواي عام 1930 والتي مازالت معتمدة ليومنا هذا على الرغم من مشاركة فرق قليلة ودون اللعب في التصفيات ، فضلا عن بطولة دوري ابطال اوروبا والتي بدأت عام 1955 تحت مُسمّى (كأس الأندية الأوروبية الأبطال) والتي كانت البطولة في البداية بنظام خروج المغلوب ".
وأشار إلى أنه "يجب حسم هذا الموضوع باقرب وقت ممكن وانصاف أقدم نادي تأسس في العراق واضعا كل الثقة بالهيئة التطبيعة من اجل اعادة ألقاب الدوري وأضافتها لسجلات النادي".
كانت هذه تفاصيل خبر الآسيوي يسجل واتحاد الكرة يتجاهل.. القوة الجوية يطالب بالقابه غير المحتسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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