الحشد يعلن إحباط عملية 'إرهابية' لتفجير برج لنقل الكهرباء في آمرلي

وقالت القوات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إحباط عملية إرهابية لفلول داعش الإرهابي لتفجير أحد أبراج نقل الكهرباء في قاطع مفتول في الشمال الغربي من قضاء آمرلي".

وتعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر عن إحباط عمليات ارهابية في اماكن متنوعة من العراق.