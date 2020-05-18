الملاعب العراقية تتنفس مجدداً بعد جائحة كورونا

2020-05-18 | 17:49
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قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تحديد الثالث من تموز موعداََ افتراضياََ لعودة منافسات الدوري الممتاز للموسم 2019_2020.
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وقال رئيس التطبيعية، اياد بنيان في بيان لاتحاد الكرة، ان "قرار إعادة الدوري جاء استناداََ إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد لعودة المنافسات، كما أن هذه الخطوة تصب لمصلحة الكرة العراقية التي تنتظرها استحقاقات مقبلة مهمة".
وأضاف ان "هناك تواصل مستمر مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والملاكات الفنية والإدارية والتحكيمية التي نعدها في المقام الأول".
وبيّن "تتابع الهيأة التطبيعية مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع".
في نهاية حديثه قال بنيا: "بعد تقييم الوضع، قررت الهيأة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عودة الدوري وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والاسيوي، وستقوم الهيأة التطبيعية بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بالمسابقة، وتحديد الضوابط والشروط الملائمة لعودة النشاط الكروي في وقت لاحق، وبمدة كافية تتيح للأندية الاستعداد لها بشكل أمثل".
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