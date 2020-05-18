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الملاعب العراقية تتنفس مجدداً بعد جائحة كورونا

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2020-05-18 | 17:49

الملاعب العراقية تتنفس مجدداً بعد جائحة كورونا

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قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تحديد الثالث من تموز موعداََ افتراضياََ لعودة منافسات الدوري الممتاز للموسم 2019_2020.
وجاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري للتطبيعية، الذي عقد عبر الدائرة الالكترونية في مقر الاتحاد، وبحضور الأمين العام محمد فرحان
.
وقال رئيس التطبيعية، اياد بنيان في بيان لاتحاد الكرة، ان "قرار إعادة الدوري جاء استناداََ إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد لعودة المنافسات، كما أن هذه الخطوة تصب لمصلحة الكرة العراقية التي تنتظرها استحقاقات مقبلة مهمة".

وأضاف ان "هناك تواصل مستمر مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والملاكات الفنية والإدارية والتحكيمية التي نعدها في المقام الأول".

وبيّن "تتابع الهيأة التطبيعية مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع".

في نهاية حديثه قال بنيا: "بعد تقييم الوضع، قررت الهيأة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عودة الدوري وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والاسيوي، وستقوم الهيأة التطبيعية بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بالمسابقة، وتحديد الضوابط والشروط الملائمة لعودة النشاط الكروي في وقت لاحق، وبمدة كافية تتيح للأندية الاستعداد لها بشكل أمثل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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